Местами дожди и туманы: погода в эти выходные в Украине от Наталки Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Дожди пройдут 5 ноября на Востоке Украины - в Полтавской области и Закарпатье.

В воскресенье, 6 ноября, дождливая погода ожидается в западных областях, дойдут также осадки Винницкой и Житомирской. Однако на остальной территории Украины из влажных явлений только туманы.

Видимость на дорогах до 300-500 м.

В субботу и воскресенье теплее всего будет в южной части Украины: +12 - +17 градусов.

Также тепло будет на Западе: +9 – +13 градусов. Холоднее всего - в северо-восточной части: +5 - +9, а на остальной территории страны: +7 - +12 градусов.

В Киеве 5-6 ноября – без существенных осадков. В субботу немного теплее, до +10 градусов, в воскресенье посвежеет – до +8 градусов.

"Киевская погода заранее обещает быть спокойной, учитывая чрезмерную стрессовую ситуацию и нервные колебания вокруг.

Как показывает эта прогностическая метеодиаграмма, что внизу, пока существенные осадки маловероятны - уж к концу следующей недели их станет больше", - рассказывает синоптик.

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