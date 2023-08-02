Местами дожди и грозы: прогноз погоды на 3 августа от Натальи Диденко.
В четверг, 3 августа, синоптик прогнозирует днем температуру воздуха в большинстве областей Украины на уровне +28...+32°C.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
Температура воды в водоемах составляет +22…+24 °C.
Завтра днем ожидается антициклональный характер погоды - в стране без осадков, лишь в ближайшую ночь на Левобережье пройдут локальные грозовые дожди.
Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью +13...+18°C, на юге и востоке страны +17...+22°C, днем +25...+30°C, в Одесской области до +33°C, в Карпатах ночью +7...+12°C, днем +20...+25 °C.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в ночь на 3 августа в западных и северных областях.
В столице пройдут дожди
В Киеве дождь с грозой предполагается сегодня во второй половине дня или вечером, также в ближайшую ночь, а завтра днем в столице будет сухо. Ветер западный 3-8 м/с.
Максимальная температура воздуха по области ночью +13...+18°C, днем +25...+30°C, а в столице ночью +16...+18°C, днем +27...+29°C.
Прогноз на неделю
В дальнейшем жара в Украине будет разворачиваться в течение пятницы, субботы и воскресенья, ожидается +32...+38 °C, а на юге и востоке до +40 °C. В западных областях сильной жары не предполагается.
С 7-8 августа жара будет постепенно ослабевать, кроме восточной части.
- 2 августа Диденко прогнозировала преимущественно дождливую с грозами и шквалами погоду, сухо лишь местами в центре и на юге.
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