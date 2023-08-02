Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Температура воды в водоемах составляет +22…+24 °C.

Завтра днем ожидается антициклональный характер погоды - в стране без осадков, лишь в ближайшую ночь на Левобережье пройдут локальные грозовые дожди.

Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на крайнем западе и востоке страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +13...+18°C, на юге и востоке страны +17...+22°C, днем +25...+30°C, в Одесской области до +33°C, в Карпатах ночью +7...+12°C, днем +20...+25 °C.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в ночь на 3 августа в западных и северных областях.

В столице пройдут дожди

В Киеве дождь с грозой предполагается сегодня во второй половине дня или вечером, также в ближайшую ночь, а завтра днем в столице будет сухо. Ветер западный 3-8 м/с.

Максимальная температура воздуха по области ночью +13...+18°C, днем +25...+30°C, а в столице ночью +16...+18°C, днем +27...+29°C.

Прогноз на неделю

В дальнейшем жара в Украине будет разворачиваться в течение пятницы, субботы и воскресенья, ожидается +32...+38 °C, а на юге и востоке до +40 °C. В западных областях сильной жары не предполагается.

С 7-8 августа жара будет постепенно ослабевать, кроме восточной части.