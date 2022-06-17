Места убийств россиянами мирных жителей Киевщины осмотрели эксперты Консультативной группы США, ЕС и Британии по поводу преступлений-зверств
Генпрокурор Ирина Венедиктова вместе с экспертами Консультативной группы по преступлениям, связанным со злодеяниями (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), осмотрели места военных преступлений РФ в Богдановке Киевской области, где убили 16 мирных жителей, 7 – из огнестрельного оружия
Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .
На месте одного из военных преступлений военнослужащих РФ побывали посол Клинт Уильямсон, Уэйн Джордаш, координатор команд мобильного правосудия и управляющий партнер Global Rights Compliance, Леван Дучидзе – директор по Украине Правовой организации международного развития, а также международный эксперт по расследованию нарушений прав человека, ведущий проект ЕС Pravo -Justice, Эрик Сванидзе.
Лучшие международные эксперты работают вместе с нами, чтобы поделиться лучшими мировыми практиками для расследования и преследования преступлений РФ в Украине.
Мы благодарны за их рекомендации по обеспечению соответствия наиболее резонансных дел высоким международным стандартам. Вместе с экспертами мы будем нарабатывать эти стандарты, чтобы унифицировать подходы и повысить эффективность работы прокуроров и следователей", – заявила Ирина Венедиктова.
Посол Клинт Уильямсон уже более 30 лет занимается военными преступлениями, однако заявил, что не думал снова увидеть такое в XXI веке в центре Европы.
В Богдановке прокуроры зафиксировали места пыток, мародерства и изнасилования, за которые некоторые военные РФ уже получили подозрения.
Также россияне сожгли школу, а во дворе в канализационном колодце нашли человеческие останки. Детсад, где базировались рашисты, взорвали вместе с оружием при отходе - детонация длилась несколько часов подряд, уничтожили и "базу" офицеров в частном доме, на ее месте яма глубиной несколько метров.
Справочно. Atrocity Crimes Advisory Group будет помогать Офису Генпрокурора и прокурорам на местах консультациями относительно нарушений законов и обычаев войны, использования запрещенных средств ведения войны, будет помогать с анализом открытых источников. В группу вошли лучшие эксперты по международному гуманитарному праву, военные эксперты, специалисты с опытом работы в международных трибуналах и ученые.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила , что идентифицированы личности 90 российских военнослужащих, совершавших военные преступления в Украине.
- Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.
- 31 мая в Полтавской области двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова осудили на 11,5 лет каждого за нарушение законов и обычаев войны.
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