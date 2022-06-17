Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .

На месте одного из военных преступлений военнослужащих РФ побывали посол Клинт Уильямсон, Уэйн Джордаш, координатор команд мобильного правосудия и управляющий партнер Global Rights Compliance, Леван Дучидзе – директор по Украине Правовой организации международного развития, а также международный эксперт по расследованию нарушений прав человека, ведущий проект ЕС Pravo -Justice, Эрик Сванидзе.



Лучшие международные эксперты работают вместе с нами, чтобы поделиться лучшими мировыми практиками для расследования и преследования преступлений РФ в Украине.



Мы благодарны за их рекомендации по обеспечению соответствия наиболее резонансных дел высоким международным стандартам. Вместе с экспертами мы будем нарабатывать эти стандарты, чтобы унифицировать подходы и повысить эффективность работы прокуроров и следователей", – заявила Ирина Венедиктова.



Посол Клинт Уильямсон уже более 30 лет занимается военными преступлениями, однако заявил, что не думал снова увидеть такое в XXI веке в центре Европы.



В Богдановке прокуроры зафиксировали места пыток, мародерства и изнасилования, за которые некоторые военные РФ уже получили подозрения.



Также россияне сожгли школу, а во дворе в канализационном колодце нашли человеческие останки. Детсад, где базировались рашисты, взорвали вместе с оружием при отходе - детонация длилась несколько часов подряд, уничтожили и "базу" офицеров в частном доме, на ее месте яма глубиной несколько метров.



Справочно. Atrocity Crimes Advisory Group будет помогать Офису Генпрокурора и прокурорам на местах консультациями относительно нарушений законов и обычаев войны, использования запрещенных средств ведения войны, будет помогать с анализом открытых источников. В группу вошли лучшие эксперты по международному гуманитарному праву, военные эксперты, специалисты с опытом работы в международных трибуналах и ученые.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила , что идентифицированы личности 90 российских военнослужащих, совершавших военные преступления в Украине.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

31 мая в Полтавской области двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова осудили на 11,5 лет каждого за нарушение законов и обычаев войны.

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