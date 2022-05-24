"Места подготовки личного состава являются приоритетными целями для врага", - Сергей Згурец
Военный эксперт отмечает, что россияне могут и в будущем применять такую тактику
Об этом Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала, написал в своей традиционной колонке для Эспрессо.
"Как мне известно, на самом деле была аналитическая информация о том, что враг будет наносить удары по местам, где происходит подготовка личного состава. Такая ситуация является вызовом для личного руководства ВСУ, потому что зная об этих рисках, нужно с особым вниманием подходить. Я понимаю, что у нас есть ограничения непосредственно с базами, но понимая риски использования врагом ракетного оружия, таких вещей надо избегать. Три случая подряд – это на самом деле означает, что мы совершаем ошибки с точки зрения подготовки нашего личного состава , – считает Сергей Згурец.
Он предупредил, что подобные вещи могут повторяться. "Я о том, что места подготовки личного состава, в частности Десна, Яворов – являются приоритетными целями для врага", - отметил эксперт.
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