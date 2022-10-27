"Месть за помощь Израилю Украине": российские хакеры попытались атаковать сайт кнессета

Об этом сообщает израильский 12 канал.

Сообщается, что группа хакеров атаковала сайт Кнессета. Хотя специалисты по кибербезопасности смогли отбить атаку, но в течение нескольких минут сайт был недоступен, а депутаты не могли получить доступ к рабочей электронной почте.

Также была подчеркнута, что атаку провела группа злоумышленников "Killnet", которая, как считается, приближена к руководству России. Хакеры оставили послание, в котором объяснили, что это нападение было ответом на поддержку Украины.

Они написали в Telegram: "Это месть за помощь Израилю в Украине".

При этом специалисты по кибербезопасности не исключают, что эта атака может оказаться пробной, а основной удар наступит 1 ноября.

Отметим, что атака произошла после того, как в Израиле сообщили о наличии доказательств использования иранских дронов в Украине.

Напомним, 21 октября Израиль нанес авиаудар по Сирии, в результате чего был разрушен завод по сбору иранских беспилотников. По некоторым данным, эти БПЛА должны были быть в будущем доставлены в Россию.

Также президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в Вашингтон представил президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие, что Россия разместила в Украине иранские дроны-камикадзе и отметил , что украинские гражданские гибнут в результате того, что Иран продает беспилотники России.

Кроме этого накануне стало известно, что в Иране убит полковник и генерал корпуса стражей Исламской революции. По данным СМИ, оба, в том числе отвечали за поставки иранских дронов-камикадзе в РФ.

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