"Месть за помощь Израилю Украине": российские хакеры попытались атаковать сайт кнессета
Непосредственно перед состоявшимися 1 ноября выборами группа российских хакеров Killnet попыталась взломать сайт Кнессета
Об этом сообщает израильский 12 канал.
Сообщается, что группа хакеров атаковала сайт Кнессета. Хотя специалисты по кибербезопасности смогли отбить атаку, но в течение нескольких минут сайт был недоступен, а депутаты не могли получить доступ к рабочей электронной почте.
Также была подчеркнута, что атаку провела группа злоумышленников "Killnet", которая, как считается, приближена к руководству России. Хакеры оставили послание, в котором объяснили, что это нападение было ответом на поддержку Украины.
Они написали в Telegram: "Это месть за помощь Израилю в Украине".
При этом специалисты по кибербезопасности не исключают, что эта атака может оказаться пробной, а основной удар наступит 1 ноября.
Отметим, что атака произошла после того, как в Израиле сообщили о наличии доказательств использования иранских дронов в Украине.
- Напомним, 21 октября Израиль нанес авиаудар по Сирии, в результате чего был разрушен завод по сбору иранских беспилотников. По некоторым данным, эти БПЛА должны были быть в будущем доставлены в Россию.
- Также президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в Вашингтон представил президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие, что Россия разместила в Украине иранские дроны-камикадзе и отметил , что украинские гражданские гибнут в результате того, что Иран продает беспилотники России.
- Кроме этого накануне стало известно, что в Иране убит полковник и генерал корпуса стражей Исламской революции. По данным СМИ, оба, в том числе отвечали за поставки иранских дронов-камикадзе в РФ.
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