Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"На самом деле это очень примитивная история. Я считаю, что это месть за то, что я в свое время не согласился с меморандумом, который фиксировал цену на энергоносители, тепло. Сама формула ставила Чернигов в ситуацию, когда он терял значительно больше средств на компенсацию разницы в тарифах, ведь он расположен на севере", - подчеркнул чиновник.

Еще одной причиной своего отстранения Владислав Атрошенко назвал сотрудничество своей партии "Родной дом" и партии "УДАР", основанной мэром Киева Виталием Кличко.

19 июня сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу из-за автомобильного пункта пропуска "Краковец".

2 июля Атрошенко сообщил , что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

3 июля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.

7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.

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