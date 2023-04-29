Политик призвала ведущих чиновников белорусской пенитенциарной и правоохранительной системы подумать о своем будущем. Соответствующее обращение появилось на ее YouTube-канале.

"Поймите, при любом изменении ситуации Лукашенко будет спасать только себя. Когда придет время отвечать, каждый, кто сейчас его окружает, окажется сам по себе", - отметила она.

"Сам по себе будет Олег Маткин (начальник департамента исполнения наказаний МВД Беларусь, – ред.), на которого Лукашенко свалит всю полноту ответственности за бесчеловечные условия, в которых содержались политзаключенные. Сам по себе будет Андрей Швед (генпрокурор РБ, – ред.), который будет расплачиваться за все обвинения и присужденные сроки. Сам по себе будет Дмитрий Гора (председатель следственного комитета Республики Беларусь - ред.), когда все эти расследования справедливо назовут сфабрикованными. Сам по себе будет Иван Кубраков (белорусский министр внутренних дел, - ред.), ведь за многократное превышение полномочий, пытки и смерти обычных граждан, состоявшиеся в их результате, кто-то должен будет ответить", - пояснила Светлана Тихановская.

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"Изменения все равно произойдут, но мест в самолете не хватит на всех", - подчеркнула оппозиционерка.

Тихановская призвала перечисленных ею силовиков позаботиться о себе и выходить на связь с оппозицией.

"Только вы сами можете помочь себе. Начинайте это делать сейчас. Выходите с нами на связь. Делитесь информацией. Сделайте это не только ради своего будущего, но и чтобы оставаться человеком", - подытожила Тихановская.