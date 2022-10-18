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Месть Украины - это когда россияне почувствуют, что у них всех на руках кровь, - писатель Капранов

18 октября, 2022 вторник
14:02
война с Россией

Настоящая месть россиянам будет тогда, когда они станут трезвыми от понимания того, что они делают. Если они вернутся в человеческое состояние – это и будет месть Украины

Об этом в эфире Еспресо заявил писатель и публицист Дмитрий Капранов.

"Духа в Российской империи нет и сломать ее можно значительно дешевле – на поле боя. Их победа и всепобедимость – это их болезненная точка. "Русские всегда побеждают" – если это сломать на поле боя, то их дух, если он есть – будет окончательно сломан", - считает он.

По его мнению, Путин как в казино поставил все на победу.

"Они не представляют себе другого сценария и реальность, в которую мы их можем скачать может быть гораздо более болезненным и более справедливым актом мести. Мечты о мести - греют, но это такая штука, которую подают холодной. Настоящая месть будет тогда, когда они станут трезвыми от понимание того, что они делают. Состояние, в которое их вводит пропаганда выбивает из них человеческую сущность и если они вернутся в человеческое состояние – это и будет наша месть, если они почувствуют, что у них на всех на руках кровь, разрушение и это все сделал каждый из них. Тогда им придется оправдываться, открещиваться, притворяться, что это не они. У них будет рождаться новая мораль и здесь у нас массовая сатисфакция и будет", - подытожил писатель.

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Украина
Россия
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