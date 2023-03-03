"Месть не способна сделать то, что может право". Зеленский заявил, что Путин и его сообщники должны получить справедливые приговоры
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что глава российских террористов Владимир Путин и его сообщники должны получить справедливые приговоры
Об этом Зеленский сказал на конференции United for Justice во Львове.
"Президент РФ Владимир Путин и все его сообщники должны получить законные и справедливые приговоры. За все, что они натворили. Во имя и память всех, чьи жизни они унесли, чьи судьбы они разрушили. За агрессию, которую они начали. Мир должен ответить мощно на российскую агрессию и террор всей силой общего наследия наших народов. Право – это один из ключевых элементов крепости человеческой культуры", - сказал Владимир Зеленский.
По словам президента, право может устранить даже гипотетическую возможность ощущения безнаказанности.
"Никакая месть не способна сделать того, что может сделать право. Право способно обеспечить не только привлечение к ответственности виновников конкретных преступлений, в частности виновников тяжкого преступления, преступления, порождающего все другие преступления войны и геноцида, – преступления агрессии. Право может ликвидировать даже гипотетическую возможность ощущения безнаказанности у тех, кто способен начать террористические войны. Реальное верховенство права на глобальном уровне, а значит, действенное международное правосудие обезопасит мир от таких войн и их страшных последствий", - говорится в заявлении президента Украины.
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