"Месть и попытка остановить нашу авиацию": Арестович о ракетных обстрелах Луцка, Ивано-Франковска и Днепра

Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, Еспресо.TV .

Так, по словам Арестовича, российские войска остановлены по всем направлениям, оккупанты за последние сутки не совершили ни одного значительного продвижения. Более того, западнее Киева и Харьковского направления украинские военные совершили контрудары.

"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по скоплениям врага. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, а также по Киевской, Харьковской, Полтавской областях, Днепру и другим городам. Это попытка прекратить деятельность нашей авиации", – отметил Алексей Арестович.

Кроме того, по его словам, российская армия за сутки потеряла 266 человек личного состава, 18 танков, 60 ББМ, 2 артиллерии, 2 системы залпового огня, 2 ПВО, 32 автомобильные техники. Также он говорит, что, возможно, сбито 6 самолетов, но эта информация еще не поступила в Генштаб.