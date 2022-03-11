"Месть и попытка остановить нашу авиацию": Арестович о ракетных обстрелах Луцка, Ивано-Франковска и Днепра
Российская армия за последние сутки не осуществила ни одного значительного продвижения, а военно-политическая обстановка в Украине находится под контролем власти и ВСУ
Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, Еспресо.TV .
- Напомним, утром 11 марта в Луцке раздались взрывы в районе аэродрома.
- Взрывы прогремели также во Франковске. Там власти призывают горожан не снимать фото и видео взрывов и не публиковать в сети, чтобы не помочь оккупантам корректировать свой огонь.
- В российском министерстве обороны официально признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.
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