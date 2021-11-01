Месси заявил о желании вернуться в "Барселону"
Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что хотел бы однажды вернуться в испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Sport.es .
Месси также признался, что после завершения карьеры хотел бы стать спортивным директором.
"Хочу ли я вернуться в "Барселону"? Да. Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. В будущем я хотел бы стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в "Барселоне", или это будет другая работа". "Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и помочь, чем смогу, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы у "Барселоны" было все хорошо, чтобы она росла и была одним из лучших клубов в мире", - сказал Месси .
34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры с 2003 года. С испанцами он завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.Минувшим летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 8 матчах за парижан аргентинец забил всего 3 гола, все в Лиге чемпионов.
- Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Ман Сити" в Лиге чемпионов.
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