Месси заболел коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .

Фамилия действующего обладателя "Золотого мяча" оказалась в списке футболистов парижского клуба, заразившихся коронавирусной инфекцией. Кроме Лионеля Месси, это Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумасала.

Все они были отправлены на самоизоляцию.

ПСЖ проведет следующий матч 9 января против "Лиона" в чемпионате Франции.