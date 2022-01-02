Месси заболел коронавирусом
Аргентинский футболист французского ПСЖ Лионель Месси заболел COVID-19
Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .
Фамилия действующего обладателя "Золотого мяча" оказалась в списке футболистов парижского клуба, заразившихся коронавирусной инфекцией. Кроме Лионеля Месси, это Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумасала.
Все они были отправлены на самоизоляцию.
ПСЖ проведет следующий матч 9 января против "Лиона" в чемпионате Франции.
- Напомним, 1 января стало известно, что украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заболел коронавирусом .
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