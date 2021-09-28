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Месси забил первый гол за ПСЖ и принес команде победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

28 сентября, 2021 вторник
23:55
Спорт ПСЖ - "Манчестер Сити"

В центральном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ победил английский "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

ПСЖ победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Голами отметились Идрисса Гуйе и Лионель Месси. Для аргентинца его мяч стал первым в футболке парижского клуба.

После победы над "Сити" ПСЖ делит 1-2 место в турнирной таблице группы А с бельгийским "Брюгге". "Манчестер Сити" с 3 очками идет третьим. В "Лейпцига" место и 0 набранных баллов.

Лига чемпионов

2-й тур

28 сентября

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) 2:0

Голы: Гуе, 8, Месси, 74

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