Месси забил первый гол за ПСЖ и принес команде победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



ПСЖ победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Голами отметились Идрисса Гуйе и Лионель Месси. Для аргентинца его мяч стал первым в футболке парижского клуба.



После победы над "Сити" ПСЖ делит 1-2 место в турнирной таблице группы А с бельгийским "Брюгге". "Манчестер Сити" с 3 очками идет третьим. В "Лейпцига" место и 0 набранных баллов.



Лига чемпионов



2-й тур



28 сентября



ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) 2:0



Голы: Гуе, 8, Месси, 74

28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".

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