Об этом сообщает Exclusive Messi в twitter .

Месси сделал дубль в товарищеском матче с Ямайкой и помог своей команде победить со счетом 3:0.

Аргентинский форвард забил 89-й и 90-й голы за национальную команду и вышел на третье место в истории среди лучших бомбардиров сборных. Он опередил Мохтара Дахари из Малайзии, у которого 89 мячей.

На втором месте среди бомбардиров идет иранец Али Даеи, забивший 109 голов в 148 матчах. Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду, на счету которого 117 голов в 189 играх.

Месси сыграл за сборную Аргентины 164 матча.

12 августа France Football обнародовал список из 30 претендентов на "Золотой мяч", в котором не нашлось места для Лионеля Месси .

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