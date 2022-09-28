Месси вышел на третье место по количеству голов за сборные
Лионель Месси сделал дубль за сборную Аргентины в товарищеском матче против Ямайки и вышел на третье место среди лучших бомбардиров национальных команд
Об этом сообщает Exclusive Messi в twitter .
Месси сделал дубль в товарищеском матче с Ямайкой и помог своей команде победить со счетом 3:0.
Аргентинский форвард забил 89-й и 90-й голы за национальную команду и вышел на третье место в истории среди лучших бомбардиров сборных. Он опередил Мохтара Дахари из Малайзии, у которого 89 мячей.
На втором месте среди бомбардиров идет иранец Али Даеи, забивший 109 голов в 148 матчах. Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду, на счету которого 117 голов в 189 играх.
Месси сыграл за сборную Аргентины 164 матча.
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12 августа France Football обнародовал список из 30 претендентов на "Золотой мяч", в котором не нашлось места для Лионеля Месси .
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