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Месси вышел на третье место по количеству голов за сборные

28 сентября, 2022 среда
10:49
Спорт

Лионель Месси сделал дубль за сборную Аргентины в товарищеском матче против Ямайки и вышел на третье место среди лучших бомбардиров национальных команд

Об этом сообщает Exclusive Messi в twitter .

Месси сделал дубль в товарищеском матче с Ямайкой и помог своей команде победить со счетом 3:0.

Аргентинский форвард забил 89-й и 90-й голы за национальную команду и вышел на третье место в истории среди лучших бомбардиров сборных. Он опередил Мохтара Дахари из Малайзии, у которого 89 мячей.

На втором месте среди бомбардиров идет иранец Али Даеи, забивший 109 голов в 148 матчах. Рекордсменом является португалец Криштиану Роналду, на счету которого 117 голов в 189 играх.

Месси сыграл за сборную Аргентины 164 матча.

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Криштиану Роналду
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