Месси выбрал клуб для завершения карьеры
Звездный нападающий Лионель Месси принял решение о том, где он будет играть после завершения контракта с "Интер Майами"
Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, по окончании контракта с "Интер Майами" Лионель Месси планирует присоединиться к аргентинскому "Ньюэллс Олд Бойз", за который форвард играл с 7 до 13 лет. Именно оттуда он перешел в "Барселону", которая согласилась взять на себя расходы по лечению футболиста.
Контракт Месси с "Интером" заканчивается в конце 2025 года. На счету культового форварда 12 матчей, 11 голов и 5 ассистов за американский клуб.
- 20 сентября защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов признался , что его звездный одноклубник Лионель Месси передал свою игровую футболку для фонда United24
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