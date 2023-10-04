Месси выбрал клуб для завершения карьеры

Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, по окончании контракта с "Интер Майами" Лионель Месси планирует присоединиться к аргентинскому "Ньюэллс Олд Бойз", за который форвард играл с 7 до 13 лет. Именно оттуда он перешел в "Барселону", которая согласилась взять на себя расходы по лечению футболиста.

Контракт Месси с "Интером" заканчивается в конце 2025 года. На счету культового форварда 12 матчей, 11 голов и 5 ассистов за американский клуб.