Месси впервые с 2005 года не номинировали на "Золотой мяч"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лионель Месси впервые с 2005 года не попал в тридцатку претендентов на "Золотой мяч". 35-летний аргентинец – действующий обладатель награды и рекордсмен по количеству награды. Футболист добывал ЗМ 7 раз.

Звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в список претендентов на ЗМ в 18-й раз подряд.

Полный список претендентов на "Золотой мяч-2022":

Голкиперы:

Тибо Куртуа ("Реал", национальность – Бельгия)

Майк Меньян ("Милан", национальность – Франция)

Защитники:

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", национальность – Англия)

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", национальность – Нидерланды)

Жоау Канселу ("Манчестер Сити", национальность – Португалия)

Антонио Рюдигер ("Реал", национальность – Германия)

Полузащитники:

Йозуа Киммих ("Бавария", национальность – Германия)

Казэмиро ("Реал", национальность - Бразилия)

Фабинью ("Ливерпуль", национальность – Бразилия)

Филипп Фоден ("Манчестер Сити", национальность – Англия)

Лука Модрич ("Реал", национальность – Хорватия)

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", национальность – Бельгия)

Кристофер Нкунку ("Лейпциг", национальность – Франция)

Нападающие:

Рафаэл Леау ("Милан", национальность – Португалия)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", национальность – Египет)

Винисиус Жуниор ("Реал", национальность – Бразилия)

Бернарду Силва ("Манчестер Сити", национальность – Португалия)

Луис Диас ("Ливерпуль", национальность – Колумбия)

Роберт Левандовский ("Барселона", национальность – Польша)

Рияд Марез ("Манчестер Сити", национальность – Алжир)

Сон Хин Мин ("Тоттенхэм", национальность - Южная Корея)

Карим Бензема ("Реал", национальность – Франция)

Гарри Кейн ("Тоттенхэм", национальность - Англия

Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", национальность – Уругвай)

Садио Мане ("Ливерпуль", национальность – Англия)

Себастьен Алле ("Боруссия Дортмунд", национальность – Кот-д'Ивуар)

Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", национальность – Португалия)

Душан Влахович ("Ювентус", национальность – Сербия)

Килиан Мбаппе (ПСЖ", национальность – Франция)

Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити", национальность – Норвегия)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb