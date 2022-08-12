Месси впервые с 2005 года не номинировали на "Золотой мяч"
Французское издание France Football обнародовало список претендентов на "Золотой мяч", где не нашлось места для Лионеля Месси
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лионель Месси впервые с 2005 года не попал в тридцатку претендентов на "Золотой мяч". 35-летний аргентинец – действующий обладатель награды и рекордсмен по количеству награды. Футболист добывал ЗМ 7 раз.
Звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в список претендентов на ЗМ в 18-й раз подряд.
Полный список претендентов на "Золотой мяч-2022":
Голкиперы:
Тибо Куртуа ("Реал", национальность – Бельгия)
Майк Меньян ("Милан", национальность – Франция)
Защитники:
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", национальность – Англия)
Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", национальность – Нидерланды)
Жоау Канселу ("Манчестер Сити", национальность – Португалия)
Антонио Рюдигер ("Реал", национальность – Германия)
Полузащитники:
Йозуа Киммих ("Бавария", национальность – Германия)
Казэмиро ("Реал", национальность - Бразилия)
Фабинью ("Ливерпуль", национальность – Бразилия)
Филипп Фоден ("Манчестер Сити", национальность – Англия)
Лука Модрич ("Реал", национальность – Хорватия)
Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", национальность – Бельгия)
Кристофер Нкунку ("Лейпциг", национальность – Франция)
Нападающие:
Рафаэл Леау ("Милан", национальность – Португалия)
Мохамед Салах ("Ливерпуль", национальность – Египет)
Винисиус Жуниор ("Реал", национальность – Бразилия)
Бернарду Силва ("Манчестер Сити", национальность – Португалия)
Луис Диас ("Ливерпуль", национальность – Колумбия)
Роберт Левандовский ("Барселона", национальность – Польша)
Рияд Марез ("Манчестер Сити", национальность – Алжир)
Сон Хин Мин ("Тоттенхэм", национальность - Южная Корея)
Карим Бензема ("Реал", национальность – Франция)
Гарри Кейн ("Тоттенхэм", национальность - Англия
Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", национальность – Уругвай)
Садио Мане ("Ливерпуль", национальность – Англия)
Себастьен Алле ("Боруссия Дортмунд", национальность – Кот-д'Ивуар)
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", национальность – Португалия)
Душан Влахович ("Ювентус", национальность – Сербия)
Килиан Мбаппе (ПСЖ", национальность – Франция)
Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити", национальность – Норвегия)
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