Месси во второй раз стал лучшим футболистом года по версии FIFA

Об этом было объявлено на церемонии The Best FIFA Football Awards в Париже (Франция), передает Укринформ.

Другими победителями в номинациях The Best FIFA Football Awards-2022:

лучший игрок (женщины) – Алексия Путельяс (Испания, "Барселона")

лучший тренер (мужчины) - Лионель Скалони (сборная Аргентины), получивший с командой трофей ЧМ-2022;

лучший тренер (женский футбол) – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии);

лучший вратарь (мужчины) – Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла");

лучший вратарь (женщины) – Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед");

премия Пушкаша за лучший гол – футболист-ампутант Марцин Олексы (Польша, "Варта", Познань);

приз фейр-плей – Лука Лочошвили (Грузия);

награда лучшим фанатам года – болельщики сборной Аргентины;

символическая сборная (мужчины) – Тибо Куртуа, Ашраф Хакими, Жоау Канселу, Вирджил Ван Дейк, Каземиро, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе;

символическая сборная (женщины): Кристиан Эндлер, Люси Бронз, Карты Леон, Венди Ренар, Лея Уильямсон, Лена Обердорф, Алексия Путельяс, Кира Уолш, Сэм Керр, Бэт Мид, Алекс Морган.

Для Месси это вторая подобная награда. Ранее он становился лучшим футболистом года по версии FIFA в 2019 году.

Отметим, что в 2022 году аргентинский талант выиграл на клубном уровне Чемпионат Франции в составе ПСЖ. Со сборной Аргентины он выиграл Чемпионат мира 2022 года.

В финальную тройку номинантов кроме Месси также вошли два француза: Килиан Мбаппе и Карим Бензема.