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Месси в восьмой раз получит "Золотой мяч", - Sport.es

17 октября, 2023 вторник
13:34
Спорт

Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча" в 2023 году

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Лионель Месси является главным претендентом на "Золотой мяч" в 2023 году, для аргентинца это будет 8-й СМ в карьере. Среди женщин награду отдадут Айтане Бонмати, полузащитнице "Барселоны" и сборной Испании.

Церемония пройдет 30 октября в Париже. Месси станет первым обладателем "Золотого мяча", не играющим за европейскую команду.

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