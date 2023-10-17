Месси в восьмой раз получит "Золотой мяч", - Sport.es
Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча" в 2023 году
Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, Лионель Месси является главным претендентом на "Золотой мяч" в 2023 году, для аргентинца это будет 8-й СМ в карьере. Среди женщин награду отдадут Айтане Бонмати, полузащитнице "Барселоны" и сборной Испании.
Церемония пройдет 30 октября в Париже. Месси станет первым обладателем "Золотого мяча", не играющим за европейскую команду.
- 20 сентября защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов признался , что его звездный одноклубник Лионель Месси передал свою игровую футболку для фонда United24
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