Месси в седьмой раз в карьере выиграл "Золотой мяч"
Форвард французского ПСЖ Лионель Месси выиграл "Золотой мяч-2021"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Церемония вручения "Золотого мяча-2021" прошла в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.
В топ-3 лучших футболистов года также попали форвард "Баварии" Роберт Левандовски и полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржинью.
Криштиану Роналду занял в голосовании лишь шестую позицию и пропустил вперед форварда "Реала" Карима Бензема и полузащитника "Челси" Н'Голо Канте.
"Быть здесь снова – отлично. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за ПСЖ, я очень счастлив. Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет мне осталось. , но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки. Особый вечер для меня", – прокомментировал свою победу Лионель Месси.
В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.
Летом Лионель Месси бесплатно перешёл во французский ПСЖ. В 11 матчах за парижан аргентинец забил всего 4 гола и отдал 3 ассиста.
За свою карьеру Месси уже в седьмой раз выиграл ЗМ. Ранее он выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Аргентинец – рекордсмен по количеству "Золотых мячей".
В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.
- Напомним, 8 октября France Football обнародовал имена претендентов на "Золотой мяч".
- 5 ноября сообщалось, что нападающему французского ПСЖ Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграет "Золотой мяч – 2021".
- 29 ноября France Football признал Педри самым лучшим молодым футболистом 2021 года.
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