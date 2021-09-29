Месси установил первое достижение в Лиге чемпионов в форме ПСЖ
Аргентинский форвард французского ПСЖ Лионель Месси забил в Лиге чемпионов в 17-м сезоне подряд
Об этом сообщает УЕФА в twitter.
Во 2-м туре ЛЧ Месси отправил гол в ворота "Манчестер Сити" и помог ПСЖ победить 2: 0.
Таким образом, аргентинец стал вторым игроком в истории, который забил в 17 подряд сезонах Лиги чемпионов. Первым, кому покорилось это достижение, был французский форвард испанского "Реала" Карим Бензема.
Это достижение стало первым для Лионеля Месси в Лиге чемпионов за время выступления за ПСЖ, к которому он перешел летом из "Барселоны".
- Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
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