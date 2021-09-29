Месси установил первое достижение в Лиге чемпионов в форме ПСЖ

Об этом сообщает УЕФА в twitter.

Во 2-м туре ЛЧ Месси отправил гол в ворота "Манчестер Сити" и помог ПСЖ победить 2: 0.

Таким образом, аргентинец стал вторым игроком в истории, который забил в 17 подряд сезонах Лиги чемпионов. Первым, кому покорилось это достижение, был французский форвард испанского "Реала" Карим Бензема.

Это достижение стало первым для Лионеля Месси в Лиге чемпионов за время выступления за ПСЖ, к которому он перешел летом из "Барселоны".