Месси установил историческое достижение в футболе

Об этом сообщает Goal.

Матч ПСЖ – "Нант" закончился вничью 2:2, а Лионель Месси забил в этой встрече один мяч. Этот гол оказался историческим. Теперь у звездного аргентинца 1000 результативных действий в клубной карьере.

За свою карьеру аргентинец провел 841 матч в "Барселоне" и ПСЖ. На счету Месси 701 гол и 299 ассистов. По официальным подсчетам, он стал первым футболистом, достигшим отметки в 1000 результативных действий.

У извечного конкурента Месси – Криштиану Роналду – 956 сыгранных матчей в клубной карьере, 709 голов и 225 результативных передач.

Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн. евро.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 ассистов.