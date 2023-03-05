Месси установил историческое достижение в футболе
Аргентинская звезда ПСЖ Лионель Месси оформил 1000-е результативное действие в своей клубной карьере
Об этом сообщает Goal.
Матч ПСЖ – "Нант" закончился вничью 2:2, а Лионель Месси забил в этой встрече один мяч. Этот гол оказался историческим. Теперь у звездного аргентинца 1000 результативных действий в клубной карьере.
За свою карьеру аргентинец провел 841 матч в "Барселоне" и ПСЖ. На счету Месси 701 гол и 299 ассистов. По официальным подсчетам, он стал первым футболистом, достигшим отметки в 1000 результативных действий.
У извечного конкурента Месси – Криштиану Роналду – 956 сыгранных матчей в клубной карьере, 709 голов и 225 результативных передач.
Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн. евро.
В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 ассистов.
- 27 февраля Лионеля Месси объявили лучшим футболистом мира в 2022 году.
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