Месси установил безумное достижение на ЧМ по футболу
Аргентинец Лионель Месси одновременно самый молодой и старший футболист, который забивал гол и отдавал ассист в одном матче ЧМ
Об этом сообщает Squawka.
В матче 2-го тура ЧМ-2022 против Мексики (2:0) лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч и отдал ассист. Такой результат форвард показал в возрасте 35 лет 155 дней.
Месси – старейший футболист, который забивал и отдавал ассист в одном матче. На ЧМ-2006 нападающий отметился подобным в возрасте 18 лет и 357 дней – это самый молодой показатель среди футболистов в истории.
- 24 ноября португальский форвард Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на 5 чемпионатах мира по футболу.
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