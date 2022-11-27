Месси установил безумное достижение на ЧМ по футболу

Об этом сообщает Squawka.

В матче 2-го тура ЧМ-2022 против Мексики (2:0) лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч и отдал ассист. Такой результат форвард показал в возрасте 35 лет 155 дней.

Месси – старейший футболист, который забивал и отдавал ассист в одном матче. На ЧМ-2006 нападающий отметился подобным в возрасте 18 лет и 357 дней – это самый молодой показатель среди футболистов в истории.

24 ноября португальский форвард Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на 5 чемпионатах мира по футболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb