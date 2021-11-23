Месси спрогнозировал, сможет ли новый тренер "Барселоны" Хави добиться успеха

Об этом сообщает Goal .



Месси, покинувший "Барселону" летом, не сомневается, что испанский топ-клуб вырастет под руководством Хави.



"Хави – тренер, который много знает. Он очень хорошо знает клуб, где ему все знакомо с самого детства. Его приход очень важен для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним "Барса" сильно вырастет", – сказал Месси.



"Барселона" занимает седьмое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".

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