Месси спрогнозировал, сможет ли новый тренер "Барселоны" Хави добиться успеха
Легендарный форвард "Барселоны" Лионель Месси считает, что Хави добьется успеха в должности главного тренера испанского топ-клуба
Об этом сообщает Goal .
Месси, покинувший "Барселону" летом, не сомневается, что испанский топ-клуб вырастет под руководством Хави.
"Хави – тренер, который много знает. Он очень хорошо знает клуб, где ему все знакомо с самого детства. Его приход очень важен для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним "Барса" сильно вырастет", – сказал Месси.
"Барселона" занимает седьмое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевта.
- 12 ноября стало известно, что "Барселона" договорилась о трансфере бразильского защитника Дани Алвеса.
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