Месси спас ПСЖ от первого в сезоне поражения во Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В конце первого тайма "Ренн" вывел вперед Гаэтан Лаборд. Сразу после перерыва Флавьен То увеличил преимущество хозяев поля.

Аргентинский футболист ПСЖ Лионель Месси сыграл за парижан весь матч.

ПСЖ проиграл "Ренн" 0:2 и потерпел первое поражение в сезоне. Парижане с 24 очками сохранили лидерство в чемпионате Франции. "Ренн" набрал 12 пунктов и поднялся на седьмую позицию.

Чемпионат Франции

9-й тур

3 октября

"Ренн" - ПСЖ 2:0

Голы: Лаборд 45, То, 46

Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

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