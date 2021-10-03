Месси спас ПСЖ от первого в сезоне поражения во Франции
В 9-м туре чемпионата Франции по футболу ПСЖ проиграл в гостях "Ренну" и потерпел первое поражение в сезоне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В конце первого тайма "Ренн" вывел вперед Гаэтан Лаборд. Сразу после перерыва Флавьен То увеличил преимущество хозяев поля.
Аргентинский футболист ПСЖ Лионель Месси сыграл за парижан весь матч.
ПСЖ проиграл "Ренн" 0:2 и потерпел первое поражение в сезоне. Парижане с 24 очками сохранили лидерство в чемпионате Франции. "Ренн" набрал 12 пунктов и поднялся на седьмую позицию.
Чемпионат Франции
9-й тур
3 октября
"Ренн" - ПСЖ 2:0
Голы: Лаборд 45, То, 46
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Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
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