Месси сообщили, что он выигрывает "Золотой мяч", - СМИ
Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси выигрывает "Золотой мяч-2021"
Об этом сообщает RTP.
По информации источника, организаторы сообщили Месси, что по итогам голосования он стал обладателем награды. Аргентинец уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football.
В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.
Минувшим летом Лионель Месси бесплатно перешел во французский ПСЖ. В 8 матчах за парижан аргентинец забил всего 3 гола, все в Лиге чемпионов.
Церемония вручения "Золотого мяча-2021" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.
За свою карьеру Месси уже шесть раз выигрывал ЗМ.
- 8 октября France Football обнародовал список номинантов на награду "Золотой мяч".
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