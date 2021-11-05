Месси сообщили, что он выигрывает "Золотой мяч", - СМИ

Об этом сообщает RTP.



По информации источника, организаторы сообщили Месси, что по итогам голосования он стал обладателем награды. Аргентинец уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football.



В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.



Минувшим летом Лионель Месси бесплатно перешел во французский ПСЖ. В 8 матчах за парижан аргентинец забил всего 3 гола, все в Лиге чемпионов.

Церемония вручения "Золотого мяча-2021" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.



В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.



За свою карьеру Месси уже шесть раз выигрывал ЗМ.

8 октября France Football обнародовал список номинантов на награду "Золотой мяч".

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