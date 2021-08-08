Месси со слезами объявил, что покидает "Барселону"
Аргентинский футболист Лионель Месси объявил об уходе из испанской "Барселоны"
Об этом сообщает Sport.es .
В воскресенье, 8 августа, Месси устроил в Барселоне прощальную пресс-конференцию, в начале которой расплакался и объявил, что покидает "Барселону".
"Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней я размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов. Я не хотел идти в этом году. Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было прекрасно ", - сказал Месси.
Он добавил, что действительно ведет переговоры с ПСЖ, однако о договоренности с французским клубом еще говорить рано.
34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 7 августа сообщалось, что Лионель Месси договорился о переходе в французский ПСЖ.
- 8 августа президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 27
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное