Месси со слезами объявил, что покидает "Барселону"

Об этом сообщает Sport.es .

В воскресенье, 8 августа, Месси устроил в Барселоне прощальную пресс-конференцию, в начале которой расплакался и объявил, что покидает "Барселону".

"Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней я размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов. Я не хотел идти в этом году. Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было прекрасно ", - сказал Месси.

Он добавил, что действительно ведет переговоры с ПСЖ, однако о договоренности с французским клубом еще говорить рано.

34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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