Месси сделал хет-трик в отборе ЧМ-2022 и побил рекорд Пеле

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Буэнос-Айресе Месси забил на 14-й, 65-й и 89-й минутах и принес Аргентине победу над Боливией со счетом 3: 0.

Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за американскую сборную. Теперь на его счету 79 голов в составе Аргентины, а у Пеле - 77 голов за Бразилию.

Сборная Аргентины, набрала 18 очков в 8 матчах и занимает второе место в турнирной таблице отбора ЧМ-2022. Она отстает от Бразилии на 3 очка.

Отбор ЧМ-2022

10-й тур

10 сентября

Аргентина - Боливия 3: 0

Голы: Месси, 14,65, 89

Напомним, 5 сентября отборочный матч чемпионата мира-2022 в Сан-Паулу между сборными Бразилии и Аргентины сорвали на 7-й минуте после попытки полиции задержать аргентинских футболистов.

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