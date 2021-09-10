Месси сделал хет-трик в отборе ЧМ-2022 и побил рекорд Пеле
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Боливии и побил рекорд бразильца Пеле по голам за южноамериканскую сборную
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Буэнос-Айресе Месси забил на 14-й, 65-й и 89-й минутах и принес Аргентине победу над Боливией со счетом 3: 0.
Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за американскую сборную. Теперь на его счету 79 голов в составе Аргентины, а у Пеле - 77 голов за Бразилию.
Сборная Аргентины, набрала 18 очков в 8 матчах и занимает второе место в турнирной таблице отбора ЧМ-2022. Она отстает от Бразилии на 3 очка.
Отбор ЧМ-2022
10-й тур
10 сентября
Аргентина - Боливия 3: 0
Голы: Месси, 14,65, 89
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Напомним, 5 сентября отборочный матч чемпионата мира-2022 в Сан-Паулу между сборными Бразилии и Аргентины сорвали на 7-й минуте после попытки полиции задержать аргентинских футболистов.
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