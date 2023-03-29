Месси сделал хет-трик и пересек отметку в сто голов за сборную Аргентины
Лионель Месси забил три гола в товарищеском матче против Кюрасао и пересек отметку в сто голов за сборную Аргентины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Месси забил на 20-й, 33-й и 37-й минутах. Первый из этих голов стал для форварда сотым в составе национальной команды. Аргентина в итоге победила Кюрасао со счётом 7:0.
35-летний Лионель Месси выступает за сборную с 2004 года. В общей сложности он сыграл за Аргентину 174 матча и забил 102 гола.
Товарищеский матч
29 марта
Аргентина – Кюрасао 7:0
Голы : Месси, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Фернандес, 35, Ди Мария, 78, Монтьель, 87
- 5 марта Лионель Месси оказал 1000-е результативное действие в своей клубной карьере.
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