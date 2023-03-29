Об этом сообщает Еспресо.TV.

Месси забил на 20-й, 33-й и 37-й минутах. Первый из этих голов стал для форварда сотым в составе национальной команды. Аргентина в итоге победила Кюрасао со счётом 7:0.

35-летний Лионель Месси выступает за сборную с 2004 года. В общей сложности он сыграл за Аргентину 174 матча и забил 102 гола.

Товарищеский матч

29 марта

Аргентина – Кюрасао 7:0

Голы : Месси, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Фернандес, 35, Ди Мария, 78, Монтьель, 87