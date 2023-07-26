Месси сделал дубль во втором матче за "Интер Майами"
Аргентинский футболист Лионель Месси забил два гола и отдал результативную передачу во второй игре за "Интер Майами" из США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Месси в матче группового раунда Кубка лиги MLS (Главной лиги футбола) против "Атланты Юнайтед" забил на 8-й и 22-й минутах. Кроме этого, аргентинец ассистировал Тейлору, который тоже сделал дубль. "Интер Майами" победил 4:0.
Месси забил за американский клуб во втором матче подряд.
Трансфер Месси в MLS
Лионель Месси перешел в "Интер Майами" из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершился контракт с чемпионами Франции. Владельцем клуба из США является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.
В прошлом сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Месси играл за парижан с 2021 года и помог им получить два чемпионских титула во Франции.
Результат
MLS. Кубок лиги
Групповой этап
26 июля
"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед" 4:0
Голы : Месси, 8, 22, Тейлор, 44, 53
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.51
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.77
- Актуальное
- Важное