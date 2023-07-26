Об этом сообщает Еспресо.TV.

Месси в матче группового раунда Кубка лиги MLS (Главной лиги футбола) против "Атланты Юнайтед" забил на 8-й и 22-й минутах. Кроме этого, аргентинец ассистировал Тейлору, который тоже сделал дубль. "Интер Майами" победил 4:0.

Месси забил за американский клуб во втором матче подряд.

Трансфер Месси в MLS

Лионель Месси перешел в "Интер Майами" из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершился контракт с чемпионами Франции. Владельцем клуба из США является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Месси играл за парижан с 2021 года и помог им получить два чемпионских титула во Франции.

Результат

MLS. Кубок лиги

Групповой этап

26 июля

"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед" 4:0

Голы : Месси, 8, 22, Тейлор, 44, 53