Месси сделал дубль в третьем подряд матче за "Интер Майами"
Аргентинский футболист Лионель Месси забил два гола за "Интер Майами" в матче 1/8 финала Кубка североамериканских лиг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во встрече против "Далласа" Лионель Месси забил на 6-й минуте с передачи бывшего одноклубника по "Барселоне" Жорди Альбы. В конце основного времени аргентинец ударом со штрафного сделал счет 4:4 и перевел матч игру в овертайм.
В серии послематчевых пенальти Месси реализовал одиннадцатиметровый и помог своей команде победить 5:3.
36-летний форвард сделал дубль в третьем матче подряд за "Интер Майами". В общей сложности он сыграл за американский клуб 4 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов отыграл против "Далласа" весь матч.
Трансфер Месси в MLS
Лионель Месси перешел в "Интер Майами" из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершился контракт с чемпионами Франции. Владельцем клуба из США является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.
В прошлом сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Месси играл за парижан с 2021 года и помог им получить два чемпионских титула во Франции.
Результат
Кубок лег в Северную Америку. 1/4 финала
7 августа
"Даллас" – "Интер Майами" 4:4 (3:5 – по пен.)
Голы : Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (авт.) – Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан, 80 (авт.)
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