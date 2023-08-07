Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во встрече против "Далласа" Лионель Месси забил на 6-й минуте с передачи бывшего одноклубника по "Барселоне" Жорди Альбы. В конце основного времени аргентинец ударом со штрафного сделал счет 4:4 и перевел матч игру в овертайм.

В серии послематчевых пенальти Месси реализовал одиннадцатиметровый и помог своей команде победить 5:3.

36-летний форвард сделал дубль в третьем матче подряд за "Интер Майами". В общей сложности он сыграл за американский клуб 4 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов отыграл против "Далласа" весь матч.

Трансфер Месси в MLS

Лионель Месси перешел в "Интер Майами" из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершился контракт с чемпионами Франции. Владельцем клуба из США является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Месси играл за парижан с 2021 года и помог им получить два чемпионских титула во Франции.

Результат

Кубок лег в Северную Америку. 1/4 финала

7 августа

"Даллас" – "Интер Майами" 4:4 (3:5 – по пен.)

Голы : Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (авт.) – Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан, 80 (авт.)