Месси с окружением забраковали тренера ПСЖ, - СМИ

Об этом сообщает L'Équipe.



Месси и ПСЖ критикуют за неяркую игру и регулярные потери очков в чемпионате Франции. По информации источника, окружение аргентинца связывает это с работой главного тренера парижан Маурисио Почеттино, который до сих пор не определился с функциями футболиста на поле и использует его в разных ролях в атаке.



Окружение Лионеля Месси сомневается в Почеттино и его тактике. Они уверены, что тренер выбирает очень сложный план на игру. Как будут развиваться события дальше – пока не ясно.



Летом Лионель Месси бесплатно перешел во французский ПСЖ. В 13 матчах за парижан аргентинец забил всего 4 гола и отдал 3 ассиста.



Контракт Мауриси Почеттино с французской командой действует до лета 2023 года. Сообщалось, что аргентинец может возглавить "Манчестер Юнайтед", но в английский клуб отправился работать немец Ральф Рангник.

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