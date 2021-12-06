Месси с окружением забраковали тренера ПСЖ, - СМИ
Окружение нападающего ПСЖ Лионеля Месси не удовлетворено работой главного тренера французской команды Маурисио Почеттино
Об этом сообщает L'Équipe.
Месси и ПСЖ критикуют за неяркую игру и регулярные потери очков в чемпионате Франции. По информации источника, окружение аргентинца связывает это с работой главного тренера парижан Маурисио Почеттино, который до сих пор не определился с функциями футболиста на поле и использует его в разных ролях в атаке.
Окружение Лионеля Месси сомневается в Почеттино и его тактике. Они уверены, что тренер выбирает очень сложный план на игру. Как будут развиваться события дальше – пока не ясно.
Летом Лионель Месси бесплатно перешел во французский ПСЖ. В 13 матчах за парижан аргентинец забил всего 4 гола и отдал 3 ассиста.
Контракт Мауриси Почеттино с французской командой действует до лета 2023 года. Сообщалось, что аргентинец может возглавить "Манчестер Юнайтед", но в английский клуб отправился работать немец Ральф Рангник.
- 29 ноября Лионель Месси стал лучшим футболистом 2021 года и в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч".
- 30 ноября Месси пропустил тренировку ПСЖ после того, как получил свой седьмой "Золотой мяч".
- 30 ноября президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о возможном назначении Зинедина Зидана на должность главного тренера команды.
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