Месси решил вернуться в "Барселону", - Daily Mail
Аргентинский футболист Лионель Месси отказался продлевать контракт с французским ПСЖ и согласился вернуться в испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Daily Mail .
По информации издания, Месси не будет продлевать контракт с ПСЖ, рассчитанный до лета 2023 года и вернется в "Барселону".
Источники утверждают, что аргентинец принял такое решение после общения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, который уговаривал его вернуться в каталонский клуб. Ожидается, что нападающий подпишет контракт с "Барселоной" 1 июля 2023 года.
Месси перешел в ПСЖ летом 2021-го именно из испанского клуба на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне он сыграл за французский клуб 12 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
- 30 сентября сообщалось, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.9
-
EUR
Покупка 38.94Продажа 40.19
- Актуальное
- Важное