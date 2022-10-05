Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, Месси не будет продлевать контракт с ПСЖ, рассчитанный до лета 2023 года и вернется в "Барселону".

Источники утверждают, что аргентинец принял такое решение после общения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, который уговаривал его вернуться в каталонский клуб. Ожидается, что нападающий подпишет контракт с "Барселоной" 1 июля 2023 года.

Месси перешел в ПСЖ летом 2021-го именно из испанского клуба на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне он сыграл за французский клуб 12 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

30 сентября сообщалось, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.

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