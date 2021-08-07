Месси решил, в каком клубе продолжит карьеру

Об этом сообщил Халифа бин Хамад аль-Тани - брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада аль-Тани в twitter.

По его словам, парижский клуб согласовал условия контракта с бывшим форвардом "Барселоны".

"Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже", - написал аль-Тани.

По информации инсайдера Николо Скиры, аргентинец подпишет с ПСЖ контракт на два сезона с опцией продления еще на один год. Зарплата Месси составит 50 млн евро в год.

34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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