Месси решил переманить в ПСЖ звезду "Барселоны"
ПСЖ во время зимнего трансферного окна может подписать левого защитника "Барселоны" Жорди Альбу
Об этом сообщает El Nacional .
По информации источника, в трансфере Жорди Альбы в ПСЖ заинтересован Лионель Месси, прошлым летом покинувший "Барселоны" ради парижского клуба.
Боссы "Барселоны" готовы отпустить Альбу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. 32-летний левый защитник не входит в долгосрочные планы клуба.
В нынешнем сезоне на счету Альбы 5 ассистов и 11 матчей за "Барселону" во всех турнирах.
Трансферная стоимость испанца составляет 15 млн. евро, контракт рассчитан до 2024 года.
Альба является воспитанником "Барселоны", но в юном возрасте бесплатно покидал клуб, после чего каталонцы купили его у "Валенсии" за 14 млн евро. Это произошло в 2012 году.
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