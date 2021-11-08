Месси решил переманить в ПСЖ звезду "Барселоны"

Об этом сообщает El Nacional .



По информации источника, в трансфере Жорди Альбы в ПСЖ заинтересован Лионель Месси, прошлым летом покинувший "Барселоны" ради парижского клуба.



Боссы "Барселоны" готовы отпустить Альбу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. 32-летний левый защитник не входит в долгосрочные планы клуба.



В нынешнем сезоне на счету Альбы 5 ассистов и 11 матчей за "Барселону" во всех турнирах.



Трансферная стоимость испанца составляет 15 млн. евро, контракт рассчитан до 2024 года.



Альба является воспитанником "Барселоны", но в юном возрасте бесплатно покидал клуб, после чего каталонцы купили его у "Валенсии" за 14 млн евро. Это произошло в 2012 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb