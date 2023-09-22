Месси рассказал о недостойном поступке ПСЖ после победы Аргентины на ЧМ-2022
Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что французский ПСЖ не поздравил его с победой на чемпионате мира-2022
Об этом пишет infobae .
По словам Месси, который в 2022 году выступал за ПСЖ, он стал единственным игроком сборной Аргентины, не получившим поздравления от своего клуба с победой на чемпионате мира.
"Я стал единственным чемпионом мира в составе сборной Аргентины, который не получил поздравления от своего клуба. Это можно понять – Франция не смогла отстоять звание чемпиона мира", – признался Месси.
Аргентинец, который сейчас выступает за "Интер Майами" из США, признал, что его карьера в парижском клубе сложилась не так, как он ожидал.
"Все сложилось не так, как я ожидал. Все есть свои причины. Даже если мне там не было хорошо, так уж сложилось, что я стал чемпионом мира, пока выступал во Франции", - подытожил Месси, выступавший за ПСЖ с 2021 до 2023 года.
Победа Аргентины на ЧМ-2022
Сборная Аргентины победила Францию в финале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти. Лионель Месси сыграл на ЧМ в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. В финале Месси сделал дубль и реализовал послематчевый одиннадцатиметровый.
Для сборной Аргентины чемпионский титул-2022 стал третьим в истории. Она также выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.51 Покупка 37.51Продажа 38.26
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное