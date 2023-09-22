Месси рассказал о недостойном поступке ПСЖ после победы Аргентины на ЧМ-2022

Об этом пишет infobae .

По словам Месси, который в 2022 году выступал за ПСЖ, он стал единственным игроком сборной Аргентины, не получившим поздравления от своего клуба с победой на чемпионате мира.

"Я стал единственным чемпионом мира в составе сборной Аргентины, который не получил поздравления от своего клуба. Это можно понять – Франция не смогла отстоять звание чемпиона мира", – признался Месси.

Аргентинец, который сейчас выступает за "Интер Майами" из США, признал, что его карьера в парижском клубе сложилась не так, как он ожидал.

"Все сложилось не так, как я ожидал. Все есть свои причины. Даже если мне там не было хорошо, так уж сложилось, что я стал чемпионом мира, пока выступал во Франции", - подытожил Месси, выступавший за ПСЖ с 2021 до 2023 года.

Победа Аргентины на ЧМ-2022

Сборная Аргентины победила Францию в финале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти. Лионель Месси сыграл на ЧМ в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. В финале Месси сделал дубль и реализовал послематчевый одиннадцатиметровый.

Для сборной Аргентины чемпионский титул-2022 стал третьим в истории. Она также выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.