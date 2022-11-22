Об этом сообщает сборная Аргентины в twitter .

По словам Месси, открывшего с пенальти счет в матче, который аргентинцы проиграли 1:2, поражения от Саудовской Аравии нет оправданий.

"Нет оправданий. Наша группа сильная, и соперники это доказали. Мы знали, что Саудовская Аравия — это команда с хорошими игроками, хорошо работающая с мячом. Это очень тяжелый удар для всех, мы не ожидали, что так начнем. Все случается по определенной причине. Мы должны подготовиться к следующим матчам и побеждать", - сказал Месси.

Во 2-м туре 26 ноября Аргентина сыграет против Мексики. Также в группе C выступает Польша.

22 ноября сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии .

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