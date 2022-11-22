Месси прокомментировал сенсационное поражение Аргентины от Саудовской Аравии
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси назвал поражение от Саудовской Аравии в 1-м туре чемпионата мира тяжелым ударом
Об этом сообщает сборная Аргентины в twitter .
По словам Месси, открывшего с пенальти счет в матче, который аргентинцы проиграли 1:2, поражения от Саудовской Аравии нет оправданий.
"Нет оправданий. Наша группа сильная, и соперники это доказали. Мы знали, что Саудовская Аравия — это команда с хорошими игроками, хорошо работающая с мячом. Это очень тяжелый удар для всех, мы не ожидали, что так начнем. Все случается по определенной причине. Мы должны подготовиться к следующим матчам и побеждать", - сказал Месси.
Во 2-м туре 26 ноября Аргентина сыграет против Мексики. Также в группе C выступает Польша.
- 22 ноября сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии .
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