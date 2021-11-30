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Месси проигнорировал тренировку ПСЖ после завоевания седьмого "Золотого мяча"

30 ноября, 2021 вторник
20:19
Спорт

Форвард ПСЖ Лионель Месси пропустил тренировку французского клуба после того, как получил свой седьмой "Золотой мяч"

Об этом сообщает Get French Football News.

У Месси выявили симптомы гастроэнтерита (прим. – заболевание желудочно-кишечного тракта). Поэтому аргентинец проигнорировал сегодняшнюю тренировку ПСЖ. На занятии также отсутствовал соотечественник Месси – Леандро Паредес, у которого также подозрение на гастроэнтерит.

Вечером 29 ноября прошла церемония вручения "Золотого мяча-2021" в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.

Летом Лионель Месси бесплатно перешёл во французский ПСЖ. В 11 матчах за парижан аргентинец забил всего 4 гола и отдал 3 ассиста.

За свою карьеру Месси уже в седьмой раз выиграл ЗМ. Ранее он выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Аргентинец – рекордсмен по количеству "Золотых мячей".

В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

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