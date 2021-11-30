Месси проигнорировал тренировку ПСЖ после завоевания седьмого "Золотого мяча"
Форвард ПСЖ Лионель Месси пропустил тренировку французского клуба после того, как получил свой седьмой "Золотой мяч"
Об этом сообщает Get French Football News.
У Месси выявили симптомы гастроэнтерита (прим. – заболевание желудочно-кишечного тракта). Поэтому аргентинец проигнорировал сегодняшнюю тренировку ПСЖ. На занятии также отсутствовал соотечественник Месси – Леандро Паредес, у которого также подозрение на гастроэнтерит.
Вечером 29 ноября прошла церемония вручения "Золотого мяча-2021" в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.
В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". В испанском чемпионате он забил 30 голов.
Летом Лионель Месси бесплатно перешёл во французский ПСЖ. В 11 матчах за парижан аргентинец забил всего 4 гола и отдал 3 ассиста.
За свою карьеру Месси уже в седьмой раз выиграл ЗМ. Ранее он выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Аргентинец – рекордсмен по количеству "Золотых мячей".
В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.
- Напомним, 8 октября France Football обнародовал имена претендентов на "Золотой мяч".
- 29 ноября Лионель Месси стал лучшим футболистом 2021 года и в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч".
- France Football признал Педри лучшим молодым футболистом в 2021 году.
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