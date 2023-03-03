Месси принял судьбоносное решение относительно своего будущего

Об этом сообщает Transfer News Live.

По информации источника, Месси желает и дальше выступать на топовом уровне в одной из европейских лиг. Аргентинский игрок не будет рассматривать предложения от клубов МЛС, Саудовской Аравии и Аргентины.

Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ действует до конца сезона. В настоящее время стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества, но не исключено, что звездный форвард сменит команду.

Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн. евро.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 28 матчей, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.