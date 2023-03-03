Месси принял судьбоносное решение относительно своего будущего
Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси решил не покидать европейский континент
Об этом сообщает Transfer News Live.
По информации источника, Месси желает и дальше выступать на топовом уровне в одной из европейских лиг. Аргентинский игрок не будет рассматривать предложения от клубов МЛС, Саудовской Аравии и Аргентины.
Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ действует до конца сезона. В настоящее время стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества, но не исключено, что звездный форвард сменит команду.
Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн. евро.
В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 28 матчей, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.
- В прошлом году сообщалось, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.
- 27 февраля Лионеля Месси объявили лучшим футболистом мира в 2022 году.
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