Об этом сообщает L'Equipe .

По информации издания, Месси намерен выступать за сборную Аргентины до 2024 года и сыграть за нее на Кубке Америки, который пройдет в Эквадоре. Также 35-летний форвард не исключает, что решит сыграть за национальную команду и на чемпионате мира - 2026, где Аргентина будет защищать титул.

После победы на ЧМ-2022 Месси заявил, что намерен продолжить выступления за сборную Аргентины, однако выразил сомнения, что снова сыграет на чемпионате мира.

В общей сложности нападающий провел за Аргентину 172 матча и забил 98 голов. Вместе с ней стал чемпионом мира - 2022 и выиграл Кубок Америки - 2021.

14 декабря 2022 года Лионель Месси заявил , что финальный матч против Франции станет для него последним за сборную Аргентины на чемпионатах мира.

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