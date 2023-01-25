Месси принял решение о будущем в сборной Аргентины, - L'Equipe
Лионель Месси решил выступать за сборную Аргентины по футболу по меньшей мере до 2024 года
Об этом сообщает L'Equipe .
По информации издания, Месси намерен выступать за сборную Аргентины до 2024 года и сыграть за нее на Кубке Америки, который пройдет в Эквадоре. Также 35-летний форвард не исключает, что решит сыграть за национальную команду и на чемпионате мира - 2026, где Аргентина будет защищать титул.
После победы на ЧМ-2022 Месси заявил, что намерен продолжить выступления за сборную Аргентины, однако выразил сомнения, что снова сыграет на чемпионате мира.
В общей сложности нападающий провел за Аргентину 172 матча и забил 98 голов. Вместе с ней стал чемпионом мира - 2022 и выиграл Кубок Америки - 2021.
- 14 декабря 2022 года Лионель Месси заявил , что финальный матч против Франции станет для него последним за сборную Аргентины на чемпионатах мира.
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