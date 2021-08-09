Месси прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.



По информации авторитетного журналиста, Месси уже в Париже и вскоре пройдет медосмотр.



"Лионель Месси приземлился в Париже. В ближайшие часы у него будет медосмотр в ПСЖ", - написал Скира.



34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.