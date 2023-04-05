Месси предложили зарплату в 400 млн евро в Саудовской Аравии

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, боссы "Аль-Хилаля" готовы платить Лионелю Месси более 400 млн. евро в год. Срок возможного контракта не уточняется.

Однако Лео Месси не слишком заинтересован в трансфере за пределы Европы. В трансферной саге также принимает участие "Барселона", пока следящая за ситуацией.

Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ действует до конца сезона. Сейчас стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества, но не исключено, что звездный форвард все же сменит команду.

Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 45 млн. евро.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 35 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.