Об этом сообщил журналист Sportitalia Руди Галетти в twitter .

Он утверждает, что Лионель Месси собирается стать игроком "Аль-Хиляля".

По информации инсайдера, аргентинец, у которого по завершении нынешнего сезона истекает контракт с французским ПСЖ, уже согласовал с клубом из Саудовской Аравии условия личного соглашения. По ней он будет зарабатывать $500 млн. в год. Отец футболиста - Хорхе Месси, являющийся его агентом, также получит гонорар за трансфер.

"Нет только подписи на контракте, которая ожидается после окончания чемпионата Франции. Появление аргентинца в Саудовской Аравии кажется вопросом времени", - написал Галетти.

В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Аргентинец помог парижанам стать чемпионами Франции.

"Аль-Хиляль" за тур до завершения чемпионата Саудовской Аравии идет в турнирной таблице третьим.