Месси предложили сумасшедшие деньги за переход в клуб из Саудовской Аравии
Лионель Месси согласовал условия личного контракта с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии, который предложил аргентинскому футболисту зарплату в $500 млн в год
Об этом сообщил журналист Sportitalia Руди Галетти в twitter .
Он утверждает, что Лионель Месси собирается стать игроком "Аль-Хиляля".
По информации инсайдера, аргентинец, у которого по завершении нынешнего сезона истекает контракт с французским ПСЖ, уже согласовал с клубом из Саудовской Аравии условия личного соглашения. По ней он будет зарабатывать $500 млн. в год. Отец футболиста - Хорхе Месси, являющийся его агентом, также получит гонорар за трансфер.
"Нет только подписи на контракте, которая ожидается после окончания чемпионата Франции. Появление аргентинца в Саудовской Аравии кажется вопросом времени", - написал Галетти.
В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Аргентинец помог парижанам стать чемпионами Франции.
"Аль-Хиляль" за тур до завершения чемпионата Саудовской Аравии идет в турнирной таблице третьим.
- 9 мая уже сообщалось, что со следующего сезона Месси будет играть в Саудовской Аравии.
- 10 мая Хорхе Месси опроверг информацию о том, что его сын достиг договоренности о трансфере в саудовский "Аль-Хиляль".
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