Месси предложили космические деньги за трансфер в Саудовскую Аравию

Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, боссы "Аль-Хилаля" готовы платить Лионелю Месси 350 млн евро в сезон. Срок возможного контракта не уточняется.

Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ действует до конца сезона. В настоящее время стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества, но не исключено, что звездный форвард сменит команду.

Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн. евро.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.