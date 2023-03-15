Месси предложили космические деньги за трансфер в Саудовскую Аравию
"Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии готов платить Лионелю Месси сотни миллионов евро
Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, боссы "Аль-Хилаля" готовы платить Лионелю Месси 350 млн евро в сезон. Срок возможного контракта не уточняется.
Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ действует до конца сезона. В настоящее время стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества, но не исключено, что звездный форвард сменит команду.
Лионель Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн. евро.
В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
- В прошлом году сообщалось, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.
- 27 февраля Лионеля Месси объявили лучшим футболистом мира в 2022 году.
- 3 марта сообщалось, что Месси решил не покидать европейский континент.
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