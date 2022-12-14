Месси повторил рекорд Марадоны на чемпионатах мира по футболу
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по голевым пасам на ЧМ по футболу
Об этом сообщает "Трибуна".
В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины разгромно выиграла Хорватию (3:0). Лионель Месси отличился ассистом в эпизоде с третьим голом и открыл счет во встрече – ударом с пенальти.
Для 35-летнего Месси это 18 и 19 результативных действий на чемпионатах мира по футболу. Аргентинец сравнялся по этому показателю с Мирославом Клозе, Роналдо, Гердом Мюллером и Пеле.
Лионель Месси также сравнялся с Диего Марадоной по голевым пасам на ЧМ. У культовых аргентинцев по 8 ассистов. Это рекорд в истории мундиалей.
- 10 декабря Лионель Месси подверг критике Антонио Матеу Лаоса, который был главным арбитром матча с Нидерландами.
- 13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно одержала победу над Хорватией.
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