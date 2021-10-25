Месси повезло, что он не играл против меня, - экс-футболист "Динамо" пошутил над аргентинцем
Бывший защитник "Динамо" Александр Головко пошутил, что Лионель Месси не стал бы топ-игроком, если бы играл с украинцем в одно время
В интервью "Вацко Live" признался, против каких футболистов ему было труднее играть.
"Мне очень сложно было работать против экс-форварда "Реала" Рауля. Умом и движением этот футболист вроде как не выделяется, но он всегда там, где опасно. В предвидении момента, анализируя мяч и его движение. В этом он был топ. Он принимал решения настолько раньше, что я не успевал реагировать и просчитывать его шаги. Я никак не мог с ним справиться в плане открытий: куда я не пойду - его нет рядом", - сказал Головко.
Экс-футболист "Динамо" пошутил, что Лионелю Месси очень повезло, что он не встречался на футбольном поле с украинцем.
"Очень сложно с футболистами невысокого роста, резкими. Повезло Месси, честно скажу, что я с ним не играл. Он бы не стал топ-футболистом, однозначно. Я бы закрыл его и все", - сказал Головко.
Александр Головко известен украинским фанатам игрой за киевское "Динамо", симферопольскую "Таврию" и китайский "Циндао Хайн".
Став тренером Головко возглавлял сборные Украины разных возрастов. В частности U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20. U-21 он покинул в 2018-м году.
После двухлетнего перерыва возглавил "Кремень", в котором работал несколько месяцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.52
-
EUR
Покупка 30.42Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное