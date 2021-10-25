Месси повезло, что он не играл против меня, - экс-футболист "Динамо" пошутил над аргентинцем

В интервью "Вацко Live" признался, против каких футболистов ему было труднее играть.



"Мне очень сложно было работать против экс-форварда "Реала" Рауля. Умом и движением этот футболист вроде как не выделяется, но он всегда там, где опасно. В предвидении момента, анализируя мяч и его движение. В этом он был топ. Он принимал решения настолько раньше, что я не успевал реагировать и просчитывать его шаги. Я никак не мог с ним справиться в плане открытий: куда я не пойду - его нет рядом", - сказал Головко.



Экс-футболист "Динамо" пошутил, что Лионелю Месси очень повезло, что он не встречался на футбольном поле с украинцем.



"Очень сложно с футболистами невысокого роста, резкими. Повезло Месси, честно скажу, что я с ним не играл. Он бы не стал топ-футболистом, однозначно. Я бы закрыл его и все", - сказал Головко.



Александр Головко известен украинским фанатам игрой за киевское "Динамо", симферопольскую "Таврию" и китайский "Циндао Хайн".



Став тренером Головко возглавлял сборные Украины разных возрастов. В частности U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20. U-21 он покинул в 2018-м году.



После двухлетнего перерыва возглавил "Кремень", в котором работал несколько месяцев.

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