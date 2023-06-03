Месси попрощался с ПСЖ

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

"Благодарю клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю им всего лучшего в будущем", - сказал Лионель Месси.

Аргентинец уходит из парижского клуба на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершается контракт с чемпионами Франции.

В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Месси помог парижанам завоевать золотые медали Лиги 1 в этом и прошлом сезоне. Он играл по ПСЖ с 2021 года.