Месси получил "Золотой мяч" лучшему игроку ЧМ-2022
Форварда сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре
Об этом сообщает ФИФА в Twitter.
Международная федерация футбольных ассоциаций признала Месси лучшим игроком ЧМ-2022.
Аргентинец сыграл в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Два мяча 35-летнего Месси и реализованный в послематчевой серии пенальти, помогли Аргентине победить в финале Францию и выиграть чемпиона мира-2022.
Для сборной Аргентины этот титул стал третьим в истории. Она также выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.
- 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
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