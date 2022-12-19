Месси получил "Золотой мяч" лучшему игроку ЧМ-2022

Об этом сообщает ФИФА в Twitter.

Международная федерация футбольных ассоциаций признала Месси лучшим игроком ЧМ-2022.

Аргентинец сыграл в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Два мяча 35-летнего Месси и реализованный в послематчевой серии пенальти, помогли Аргентине победить в финале Францию и выиграть чемпиона мира-2022.

Для сборной Аргентины этот титул стал третьим в истории. Она также выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.

18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb