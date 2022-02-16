Месси получил унизительную оценку за матч ПСЖ – "Реал" в Лиге чемпионов
Аргентинский форвард Лионель Месси получил оценку в 3,5 балла из 10 за матч против "Реала" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Le Parisien.
Французское издание Le Parisien выставило оценки игрокам ПСЖ за победный матч против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Издание оценивало игру футболистов по 10-балльной шкале. Самый низкий получил аргентинец Лионель Месси (3,5), не сумевший реализовать пенальти.
Оценки футболистам ПСЖ:
Вратарь : Джанлуиджи Доннарумма – 5,5.
Защитники: Ашраф Хакими – 7, Маркиньос – 6,5, Преснель Кимпембе – 6,5, Нуну Мендеш – 7,5.
Полузащитники: Даниил Перейра – 5,5, Леандро Паредес – 6, Марко Верратти – 8.
Нападающие : Анхель Ди Мария – 4, Лионель Месси – 3,5, Килиан Мбаппе – 8,5.
- 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".
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