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Месси подверг жесткой критике арбитра матча Нидерланды - Аргентина на ЧМ-2022

10 декабря, 2022 суббота
01:55
Спорт

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике Антонио Матеу Лаоса, который был главным арбитром матча с Нидерландами

Об этом сообщает TyC Sports.

По словам Месси, Антонио Матеу Лаос не соответствует уровню арбитра, судящего четвертьфинал ЧМ-2022.

"Я очень злой. Думаю, все не должно было закончиться так. Не хочу говорить об арбитре. Потом они штрафуют тебя, не можешь быть честным. Мы были напуганы во время игры, потому что знали что это было. ФИФА должна это посмотреть. Они не могут поставить арбитра, который не соответствует уровню в этом случае. Думаю, они должны увидеть. Есть много деталей на поле, которые вы понимаете, что тебе хотят помешать", - сказал Месси.

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Нидерланды
чемпионат мира-2022
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