Месси подверг жесткой критике арбитра матча Нидерланды - Аргентина на ЧМ-2022

Об этом сообщает TyC Sports.

По словам Месси, Антонио Матеу Лаос не соответствует уровню арбитра, судящего четвертьфинал ЧМ-2022.

"Я очень злой. Думаю, все не должно было закончиться так. Не хочу говорить об арбитре. Потом они штрафуют тебя, не можешь быть честным. Мы были напуганы во время игры, потому что знали что это было. ФИФА должна это посмотреть. Они не могут поставить арбитра, который не соответствует уровню в этом случае. Думаю, они должны увидеть. Есть много деталей на поле, которые вы понимаете, что тебе хотят помешать", - сказал Месси.

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины победила Нидерланды в серии пенальти.

В другом четвертьфинальном матче ЧМ-2022 Хорватия победила Бразилию. После поражения главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что уходит в отставку.

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