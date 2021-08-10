Месси подписал с ПСЖ сумасшедший контракт на два года
Аргентинец Лионель Месси подписал с французским ПСЖ контракт на два года
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
По информации журналиста, Лионель Месси подписал с ПСЖ контракт на два года с заработной платой 35 млн евро за сезон. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года.
Вскоре Месси должны представить, как нового игрока ПСЖ. В сети также есть информация, что аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером.
34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 7 августа сообщалось, что Лионель Месси договорился о переходе во французский ПСЖ.
- 8 августа президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ .
- 9 августаМесси прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ.
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