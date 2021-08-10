Месси подписал с ПСЖ сумасшедший контракт на два года

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.



По информации журналиста, Лионель Месси подписал с ПСЖ контракт на два года с заработной платой 35 млн евро за сезон. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года.



Вскоре Месси должны представить, как нового игрока ПСЖ. В сети также есть информация, что аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером.



34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

Lionel Messi joins PSG ... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around € 35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021